El ex senador del PS, Camilo Escalona, analizó en Tolerancia Cero los resultados de las primarias presidenciales del pasado 18 de julio, donde resultaron ganadores Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Vamos).

En el caso de la pacto de izquierda, el ex parlamentario aseguró que no le sorprendió el triunfo de Boric ante el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue. Sobre este último aseveró que “hizo todo lo posible por perder, porque agredió a la gente”.

“Intentó aclarar lo de la pasta base, pero no lo pudo aclarar. Eso es una agresión de decenas y miles de trabajadores que sufren el impacto de la pasta base y el narcotráfico”, dijo sobre la idea del alcalde Recoleta de legalizar gradualmente las drogas, entre ellas la cocaína para el tratamiento de adictos.

El ex presidente del PS sostuvo que “la frase más desafortunada que ha habido en la política y la discusión económica, desde la frase Álvaro Bardón ‘cómanse las vacas’ para la crisis de los años ’80, es lo que dijo Jadue respecto a las medianas empresas”.

La frase que hace mención es “las empresas grandes o pequeñas, de cualquier tamaño, que no logran pagar sueldo dignos en ningún país del mundo debieran existir”, dicha por el ex candidato PC a comienzos de julio en Radio Universo.

“Esa es la expresión más neoliberal que se puede señalar, aunque él diga que es comunista. Entonces, la gente se sintió agredida y una cantidad muy significativa de socialistas también”, sentenció Escalona.

No obstante, aclaró que “al anticomunismo visceral yo no me voy a meter nunca, lo que sí considero es que el Partido Comunista en Chile no ha resuelto problemas esenciales para una política de izquierda a largo plazo, como por ejemplo a los gobiernos autoritarios que se visten como de izquierda, como Ortega o Maduro”.