Con el término de la temporada navideña en Chile, llega la clásica devolución de regalos en tiendas del retail.

En CNN Chile conversamos con el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, quien se refirió a las formas que tienen las personas para hacer cambios o pedir devoluciones de sus obsequios.

“Lo primero que uno tiene que saber es que solamente las compras dentro del comercio establecido son las que uno puede exigir cambio o devolución del dinero”, explicó, ya que la boleta es un instrumento que “certifica que he comprado”.

Por ello, si un producto sale defectuoso, por ejemplo, el consumidor tiene derecho a que se lo cambien, lo reparen o que le devuelvan el dinero. Esto durante los seis meses a partir de la compra.

¿Qué hacer si no tengo la boleta ni el ticket de cambio?

Larenas señaló que si una persona quiere devolver su producto pero no tiene boleta ni ticket de cambio, “en general ahí está el acto de buena voluntad del comercio, que tiene registrado la compra con número de rut o de cliente. Por eso se pide que uno guarde la boleta, de lo contrario va a tener dificultades”.

Además, dijo que hay ciertos productos que “por su naturaleza no se cambian, por ejemplo, la ropa interior, que en general no los cambian”. Sin embargo, si esta viene sellada, sí se puede cambiar porque no ha sido utilizada.

¿Cuáles son los productos que más se cambian?

El presidente de Odecu comunicó que los productos que más se cambian luego de la Navidad son los del área electrónica, además de juguetes y algunas prendas de ropa.