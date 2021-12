En otro capitulo de Tolerancia Cero, esta vez a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se enfrentan el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast y el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, la panelista Matilde Burgos valoró las instancias de deliberación democráticas que se han tomado la agenda los últimos años en al país.

“El próximo domingo termina uno de los ciclos electorales más nutridos de nuestra historia“, inicio la comunicadora.

“Comenzó el 25 de octubre de 2020 con el plebiscito que definió, con la contundente cifra del 80%/20%, que se iba a escribir una nueva Constitución“, indicó.

Burgos recordó que desde esa jornada de octubre hasta el próximo domingo serán en total cinco elecciones en las que los chilenos han podido participar y expresar su opinión.

“Hemos tenido la posibilidad, el derecho y, por qué no decir también, el privilegio de poder expresar en forma libre, segura y confiada nuestra preferencia. Una posibilidad que no existe en otros países de nuestra América y que aquí mismo no existió por 17 años”, explicó la periodista.

Sobre la misma, señaló la importancia de poder elegir el rumbo del país a través de una papeleta, un lápiz y el respeto a la democracia. “Los ciudadanos han pedido cambios, han votado por personas independientes, han mostrado que no solo ganan los que mas recursos despliegan y en esta evolución electoral están pidiendo moderación y orden”, añadió.

Al cierre, la panelista instó a la población “a no dejar de valorar ese derecho que tenemos” sea cual sea la preferencia, pues “debemos sentirnos orgullos de poder votar en comicios libres informados y transparentes“.