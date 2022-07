Luego de la última sesión de la Convención Constitucional, CNN Chile conversó con el ahora ex convencional, Benito Baranda, quien adelantó que en para el plebiscito de salida “se tiene que pensar en el bien de Chile, no en el bien particular de cada uno”. Además, detalló que durante el proceso existieron “personas que esperaban que los invitaran a los acuerdos y que nos acomodáramos a sus ideas, siendo ellos minoría”.