Apoderados de al menos 30 colegios han recurrido a la justicia para evitar o reducir los cobros de mensualidades en medio de la pandemia del coronavirus. Argumentan que las clases no están siendo presenciales y apelan a la protección del consumidor.

En conversación con CNN Chile, Cristián O’Ryan, superintendente de Educación, lamentó que se transforme en un tema judicial. “Se ha formado alguna especie de idea de que los padres pueden judicializar este tema con los establecimientos, y desde nuestro punto de vista es lamentable, porque acá hay una relación de largo plazo, es toda una vida escolar”, dijo.

La autoridad cree que la postura adoptada por los apoderados no les permitirá llegar a buen puerto: “Es lamentable porque probablemente la respuesta no va a ser inmediata y no va a llevar a soluciones a ninguna de las partes”.

Eso sí, reconoce que “existe la sensación de que hay un abuso, y hay establecimientos que no han hecho todos los esfuerzos para enfrentar esta crisis y no han tomado todas las medidas para seguir con el aprendizaje de estos niños”.

O’Ryan asegura que, si bien los colegios ahora están ahorrando, luego tendrán que gastar más de lo común. “Acá tenemos que tener bastante consciencia de que cuando se vuelva a clases, los colegios van a tener que hacer enormes esfuerzos para poder recuperar este tiempo. No sólo en el aprendizaje, sino que adaptar todas las instalaciones para resguardar el tema sanitario”.

Luego, añadió: “Uno podría pensar que los padres están recibiendo un servicio inferior, pero probablemente después la balanza va a estar desbalanceada hacia el lado de los establecimientos, porque también van a tener que gastar más recursos, y no se va a pedir a los padres que los paguen”.

“Esto no es una relación de cliente-proveedor, nosotros hablamos de comunidades educacionales, porque tenemos que pensar en un tema más solidario, y llegar a acuerdos de forma colaborativa”, insistió el superintendente.

Finalmente, señaló: “Estamos resguardando los derechos de todos los miembros de la comunidad. Por lo tanto, en el caso de que haya colegios que no estén haciendo sus tareas, pueden acercase a la superintendencia, a través de nuestra página web, para que nosotros atendamos estos casos”.