Ante nuevo sistema frontal: Alcalde de Puente Alto detalla perímetros de seguridad y pide declarar más áreas de restricción

Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal en distintas regiones del país, las autoridades comenzaron a tomar medidas para resguardar a la población ante posibles tormentas eléctricas, aluviones y remociones en masa.

Entre las disposiciones se encuentra la alerta roja declarada por Senapred para la Región Metropolitana, los perímetros de seguridad en tres comunas y la cancelación de clases en colegios de 10 comunas para este martes 20 de octubre.

En el caso del perímetro, uno de ellos se determinó en Puente Alto, en las inmediaciones de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

En entrevista con CNN Chile Radio, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que “los municipios de Cordillera y Precordillera estamos en alerta”.

Detalló que han sido citados a diferentes reuniones tras los informes de Sernageomin, que han reportado sobre “posibles peligros de remoción en distintos sectores que pueden ser de cordillera o precordillera”.

“Esto es producto de que la nube que viene del Pacífico puede posarse no sobre el valle, sino sobre la Precordillera y la Cordillera, llenando rápidamente las quebradas y lo que podría provocar estos accidentes en remoción. Es por eso que nos hemos reunido el día de ayer con los equipos”, sostuvo.

El jefe comunal comentó que, previo al nuevo evento meteorológico, se han mantenido evaluando zonas de peligrosidad y haciendo trabajos de mitigación.

“Estamos también oficiando, por ejemplo, a lo que es Aguas Andinas, CGE y por los cortes reiterativos o colapsos de su red de alimentación cuando ocurren eventos climatológicos. También estamos viendo el mismo tema con el MOP, porque acá dos puntos que a nosotros nos colapsan son el Acceso Sur con Quitalmahue y Santa Rosa”, dijo.

Y agregó que “hay harto trabajo que estamos haciendo. Hoy día también queremos establecer perímetros de seguridad debido a que, a diferencia de otras comunas, nosotros tenemos varios parceleros, por ejemplo, que viven en el pie de cordillera. Y para nosotros es importante pedirles también una evacuación preventiva. Hay algunas evacuaciones obligatorias y otras preventivas”.

Respecto a este último, Toledo afirmó que una de las evacuaciones obligatorias será en el Campamento Valle Hermoso, que está ubicado a la ladera del río Maipo y el cual tiene peligro de desprendimiento según un informe de Sernageomin.

El alcalde sostuvo que buscan levantar otras dos áreas de restricción, una cerca del sector Diego Portales y otra por El Peral, ya que ambas “colindan con quebradas un poco complejas”.

“Son quebradas que se pueden activar y nosotros queremos resguardar la seguridad de nuestros vecinos”.

Respecto a posibles evacuaciones en dichas áreas, declaró que consultaron a Sernageomin para poder decretar zona de restricción.

“Ellos nos dijeron que era complejo decretar la zona de restricción. Nos recomendaron salir a perifonear. Lo que nosotros vamos a hacer es desplegarnos con todo el equipo de organizaciones comunitarias, la Dideco, a hablar con los vecinos, a pedirles una evacuación voluntaria para el día martes”, precisó.

Y añadió que “vamos a oficiar a la Delegación Presidencial y a Sernageomin para que nos den la misma respuesta que nos dieron en la reunión, pero de manera formal. Porque finalmente, si el día de mañana ocurre una tragedia, uno no le puede decir a los vecinos que la instrucción fue ‘vaya a perifonear con un megáfono’, sino que efectivamente nosotros estamos diciendo que hay que decretar una zona de restricción”.