Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, conversó con Conexión Global Prime de CNN Chile sobre la situación política peruana.

“En el Perú está sucediendo que los tres poderes están putrefactos. Para nosotros lo que está pasando es bueno, se está dando un parto social en el país“, sostuvo.

Humala afirmó que “este parto implica una nueva República, nueva Constitución, elecciones adelantadas, una Asamblea Constituyente y el fusilamiento de presi-delincuentes peruanos“.

Respecto a su hermano, el ex presidente Ollanta Humala, señaló que “sea hermano mío un presi-delincuente no cambia nada, ya que nosotros lo juzgamos por su situación política, no filial“.

Finalmente, en cuanto a la relación entre Perú y Chile, manifestó que “lo que está pendiente con la República de Chile son los territorios de Arica y Tarapacá. Una vez que eso se solucione, yo considero que puede haber una hermandad real y genuina con el pueblo chileno”.

En esta línea, sostuvo que los territorios tendrían que recuperarse “de idéntica manera como fueron arrebatados (…), es reciprocidad histórica”. Si bien no se cerró a la idea de una guerra, reconoció que “lo deseable sería con un tratado“.