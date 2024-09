Fiscal Valencia descarta chats con Hermosilla e influencia en su nombramiento: “No hay ninguna petición mía”

En conversación con CNN Prime, Valencia afirmó que no mantuvo conversaciones por WhatsApp ni por Signal, “ni durante el período posterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional”.

Ángel Valencia, fiscal nacional, abordó en CNN Prime la controversia generada por los chats de Luis Hermosilla en el denominado Caso Audios.

Consultado sobre si puede ratificar que no ha mantenido conversaciones con el abogado Hermosilla, comentó: “sin ninguna duda”, y precisó que esa información se encuentra a disposición de los intervinientes como parte de la evidencia en custodia por la Fiscalía. Agregando que cualquier persona interesada puede verificar esa información mediante una autorización.

En ese contexto, reiteró: “No hay ninguna petición mía directa al señor Hermosilla, ni tampoco he solicitado a otra persona que me ayude en el proceso de postulación a fiscal nacional”.

“No tengo ningún tipo de mensaje de WhatsApp con él, ni en Signal con el señor Hermosilla, ni durante el período posterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional, ni en ninguna otra ocasión”, aseguró.

Valencia aclaró que los únicos intercambios de mensajes que tuvo con Hermosilla ocurrieron en julio de 2022, cuando comenzaba un doctorado en la Universidad de Salamanca. En ese contexto, buscaba un espacio académico para realizar su investigación.

“Me parece que ha habido tanta especulación que prefiero aclararlo. Le pregunté si me podía compartir el teléfono de Andrés Chadwick, quien en esa fecha era parte de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián”, concluyó.