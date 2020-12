El presidente de la la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, calificó de “insuficiente” el reajuste aprobado por el Senado de 2,7% para trabajadores públicos que reciban remuneraciones menores a $2 millones, que volverá a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

En conversación con CNN Chile, el timonel de la agrupación gremial aseguró que esta cifra “es insuficiente si uno lo mira en relación a que no tiene la regulación completa del poder adquisitivo del año que uno calendariza. Pero el 2,7% es parte de no perder, de quedar al mismo nivel de lo que significa no tener pérdidas en tu salario para el próximo año”.

“Si uno lo mira, las expectativas del punto de vista sindical, siempre va a ser insuficiente también en relación al planteamiento del pliego que presentamos el 19 de octubre. Entonces ahí también hay una cuestión compleja cuando el gobierno se sienta con los gremios recién el 1 de diciembre”, agregó.

Al ser consultado por el debate sobre el posible retiro forzado de los trabajadores a los 75 años, el dirigente dijo que “el gobierno repuso la voluntariedad, lo que nos parece correcto. Esas personas que tienen 75 años efectivamente es un grupo acotado en el Estado. Nosotros entendemos y asumimos también los recambios generacionales, y hoy día es parte de la deuda que tiene el Estado cuando tú ordenas la carrera funcionaria”.

“Creemos que al reponerse la voluntariedad eso es respetar también a la persona que por muchos años ha estado trabajando en el Estado. Además entrega un aporte, se convierte en un profesor en el Estado, en un docente que le enseña a las nuevas generaciones aquellos aspectos que son bastante técnicos”, manifestó.

“Cuando colocan un componente de indemnizaciones, estas son limitadas porque en el Estado de Chile no tenemos derecho a indemnización. Nosotros hemos logrado proponer, junto a otros gremios, el incentivo al retiro. Esa es una forma digna a la que las personas pueden optar para salir tranquilamente de la función pública y del Estado”, indicó.

Sobre el rechazo al teletrabajo que han manifestado algunos trabajadores, Pérez señaló que “no es un rechazo a priori, nosotros creemos que ese es un debate que hay que hacerlo responsablemente. Lo que pretende el gobierno es instalar presión. Y para ser honestos, hay ciertos servicios públicos que hoy en día está con la modalidad del teletrabajo con un formato no reglado, porque en el Estado de Chile no está reglado el teletrabajo. Este año se legisló para el sector privado, que es bastante débil”.

“Uno quisiera que se abriera este debate en relación a nuestros compañeros, por ejemplo, que están en sus casas confinados, que están conectados con sus servicios, con su trabajo público de manera remota. Pero tienen que estar conectados en su casa con sus recursos, han tenido que pagar un mayor Internet, porque lo comparten con los niños pequeños que están en el colegio, con los universitarios, y eso se invisibiliza. Y la carga del punto de vista sicolaboral para ese grupo humano tampoco se considera. No queremos poner un muro de contención frente a esta posibilidad, pero nos interesa hacer un debate responsable, con todos los actores, como se hizo en Europa”, aseveró.