“Con buenas intenciones, pero malos resultados”. Así describió el desempeño del Gobierno el ex ministro de Hacienda y figura clave de la ex Concertación, Andrés Velasco. En conversación con CNN Chile, la ex autoridad cuestionó el trabajo de la Administración de Gabriel Boric, asegurando que “tiene una coalición fragmentada o varias coaliciones (…) y tiene equipos ministeriales con las mejores intenciones, pero en los cuales la falta de carrete político se ha notado y mucho“. En esa línea, Velasco dirigió sus críticas al trabajo de la ministra Izkia Siches, planteando que lidera “un ministerio que a estas alturas está casi vacante” y aseguró que rol del ministro Segpres, Giorgio Jackson, ha sido de “una gestión política en la que los parlamentarios se siempre se quejan, ahora se quejan más que nunca”.