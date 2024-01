En conversación con Hoy Es Noticia, el diputado Andrés Giordano (IND-RD) se refirió a la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional. En ese sentido, abordó lo que fue el rechazo al 6% de cotización adicional por parte del empleador. “Hubo parlamentarios, y esto me parece un tanto irracional, que votaron en contra de que los empleadores, que en 40 años no han puesto un peso para la pensión de las y los trabajadores, no lo hagan en esta ocasión de vuelta. Es decir, se niega a que aumentemos la cotización y creo que eso, era al menos algo en lo que sí teníamos consenso“, expresó.