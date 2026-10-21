Analista político por nombramiento de Gonzalo Arenas como vocero: “El problema de fondo no es solo comunicacional, es político”

Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast nombró como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero a Gonzalo Arenas, exdiputado y exdecano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad San Sebastián.

En conversación con Hoy es Noticia, Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma de Chile, abordó el rol del nuevo subsecretario, señalando que “el problema de fondo no es solo comunicacional, es un problema político el que tiene el gobierno”.

#HoyEsNoticiaCNN | Tomás Duval, analista político de la U. Autónoma, por vocería de Gonzalo Arenas: “El problema de fondo no es solo comunicacional, es un problema político el que tiene el gobierno” @matiburgos

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Tras ello, apuntó a la trayectoria política del exdiputado, agregando que “puede ser un aporte en esa área”, pero insistió en que “el problema es político” y eso se percibe en “la manera en que el Gobierno expresa sus propias políticas públicas”.

Duval comentó que el Ejecutivo “está haciendo una apuesta” con el nombramiento de Arena, ya que “si no resulta, la crisis va a ser mayor. Porque ahí se va a crear un problema realmente profundo”.

Al consultarle respecto a los desafíos comunicacionales que deberá asumir el exdiputado, Duval manifestó la importancia del tono en que el Gobierno debería comunicar sus decisiones, ejemplificando con los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su declaración: “a no se necesita la parafina porque se acabó el invierno”.

El analista político expresó que “yo creo que el tono es fundamental (…) Hoy día el gobierno aparece desconectado de esa ciudadanía y de los problemas ciudadanos de alguna manera. Y por lo tanto, no explica lo que está haciendo, no es capaz”.

“Debiera intentar buscar esa comunicación mucho más efectiva con la ciudadanía y que los mensajes que el gobierno quiere transmitir sean claros y nítidos respecto a las políticas públicas que está llevando”, comentó.