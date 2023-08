En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr habló sobre el alunizaje de la misión Chandrayaan-3, llevada a cabo por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO): “Llevar un artefacto de estas dimensiones a la superficie lunar es algo tremendamente complejo (…). Esto es un tremendo éxito para la población india, todo el país pegó un grito de alegría, y no es para menos, porque lograron hacerlo a un costo increíblemente bajo, toda la operación tomó US $75 millones, cuando esta misma operación Estados Unidos no saldría menos de mil millones. India tiene una economía en gestión de operaciones extraordinaria”.