El ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, habló con CNN Prime respecto de las detenciones de Héctor Llaitul y ahora de su hijo, Ernesto Llaitul, indicando que “tanto padre como su hijo y los demás tendrán posibilidad de defenderse, lo que no tuvieron sus víctimas”, en referencia principalmente al robo de madera y ataques incendiarios. Además, aseguró que, a diferencia del divulgado intento de la ex ministra Jeanette Vega, él asegura jamás haberse acercado al vocero de la CAM.