En conversación con Hoy Es Noticia, el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se refirió a la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul. En esa línea, valoró la situación, sin embargo sostuvo que “va a ir a tribunal con todos sus derechos y podrá defenderse (…) pero las víctimas no han tenido nunca ese derecho”. Asimismo, expresó que “esta es una tarea de Estado, ningún Gobierno anterior pudo resolver este problema y este Gobierno no podrá resolverlo solo”.