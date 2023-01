Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, conversó con CNN Chile tras la entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2022. En ese contexto, destacó que se trata de un instrumento que “si bien ha avanzado en la línea de medir más competencias”, no se le puede pedir “que cambie un problema que es estructural del sistema“. Asimismo, se refirió a la brecha que reflejaron los resultados de la prueba y advirtió que “si creemos que el problema nació con la pandemia y que teníamos un sistema que no tenía dificultades, vamos a errar la solución. Esto es una crisis urgente, pero no es emergente. La pandemia desnudó una inequidad estructural”, enfatizó.