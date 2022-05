Tras el inicio del CyberDay, Aldo Ojeda, desarrollador de negocios de Knasta, una de las páginas más famosas a la hora de comparar precios en distintos tipos de productos, en conversación con CNN Chile, se refirió a la nueva versión del evento, “hemos encontrado que hay una gran cantidad de productos que son de temporadas pasadas, no son productos que ande buscando la gente”.

“El encierro contribuyó a que el comercio electrónico haya aumentado en un 4000% en Latinoamérica, y más en Chile. Hoy la gente está comprando más por Internet, porque ir a un centro comercial a apretarse por comprar un producto que no es de primera necesidad quita tiempo”, señaló Ojeda.

Sin embargo, se refirió a las primeras horas de evento, “de una nota del 1 a 7 le ponemos un 3, no hay categorías que la gente busca, no hay estufas, no hay calefactores, no hay botas, no hay parkas. Entonces, ¿De qué tipo de ventas estamos hablando? (…) Esto está ocurriendo tanto en pequeña como gran empresa, y de manera transversal en todos las categorías de ventas”.

Al ser consultado sobre si es normal esta liquidación de temporadas anteriores, el desarrollador respondió: “Dentro del catálogo de Knasta, que son aproximadamente 700 mil productos, y cerca del uno o dos por ciento eran de liquidación, lo que no es malo, pero hoy en día, cerca del 60% de los productos de vestuario son de liquidación, lo que no hace saludable un evento así”.

“La pyme tiene un margen de ganancia menor por el volumen de venta, sin embargo, aprovechan mucho más estas jornadas, porque tienen mucho que ganar y poco de perder. Además, presentan una un tiempo de despacho de 24 a 48 horas, lo que genera que su respeto suba entre los usuarios”, cerró Ojeda.