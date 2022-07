Existe preocupación por el aumento de la delincuencia, especialmente en delitos que involucran a vehículos como las encerronas. En entrevista con CNN Chile, los alcaldes de Las Condes y Huechuraba señalaron su preocupación por el aumento de estos ilícitos. “Nosotros acá hemos visto hechos que nos llaman la atención, no solamente por la violencia sino que por la edad de quienes están participando en estos hechos”, señaló la jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza.”Los inspectores municipales no tienen hoy día la atribución para poder manejar el tráfico cuando se cae un semáforo o se hecha a perder. ¿Por qué no podemos avanzar en lo que es el control de identidad? ¿Cuáles son las atribuciones que tenemos respecto a autodefensa? El uso de cascos, el uso de escudos, el uso correcto de gas pimienta, del bastón retráctil, etc”, indicó la alcaldesa.