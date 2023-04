El Gobierno anunció un plan de intervención para 30 comunas que concentran el 50% de los delitos más violentos del país, además se fortalecerán los controles en los barrios para fiscalizar las armas que puedan existir en el lugar. En conversación con CNN Chile, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió al tema, asegurando que “acá no hay un sector político más experto que otro en temas de seguridad y no hay una bala de plata para terminar con este problema”. De la misma forma, aseguró que “los últimos anuncios me parecen una excelente medida para ir avanzando”.