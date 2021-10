Mientras el presidente Sebastián Piñera extendió el estado de catástrofe en la macrozona Sur hasta el 11 de septiembre, a raíz de los constantes hechos de violencia principalmente conectados al narcotráfico, el gobierno también ha decidido realizar una consulta ciudadana para ver las posibilidades de seguir extendiendo la medida, de manera online entre el 5 y 7 de noviembre.

CNN Chile conversó sobre este y otros temas con el alcalde de Temuco, Roberto Neira (PPD), quien ha sido parte de las reuniones entre el gobierno y las autoridades locales con el fin hacer algo al respecto. Específicamente sobre la consulta online, Neira se mostró algo escéptico, señalando que “soy una persona democrática y no me puedo oponer a que se le consulte a los ciudadanos respecto a una política pública”, sin embargo, “me preocupa la forma en cómo se va a consultar, porque no puede pasar que se consulten estados de ánimo“.

Para él, esta instancia debiera ser “una consulta metodológicamente científica y que nos permita traer respuestas concretas (…) yo me asesoraría con las universidades, porque si vamos a consultar y la pregunta tiene una direccionalidad o está mal formulada, no nos va a entregar claridad”. Consultado por la viabilidad de la pregunta más simple: si la persona desea seguir teniendo o no estado de excepción, Neira indicó que “a nosotros no nos han explicado la metodología“.

“Solo nos dijeron que se trata de una empresa privada experta en encuestas online”, precisó el jefe edilicio y añadió que “aprovecharía el esfuerzo económico y humano de llegar a la ciudadanía para consultar también qué proponen respecto a cómo solucionarían estos problemas“. Esto, dijo, “porque al final del día, si vamos a consultar por algo muy puntual que solamente puede tener una finalidad política para ejercer una presión, a mí no me motiva“.

En cuanto a la conectividad de las y los habitantes de la comuna, para la factibilidad de que participen en la consulta online, el alcalde manifestó que efectivamente existen brechas en ese punto, especialmente en zonas rurales lejanas y aquellas de bajos recursos. “No le vamos a pedir al gobernador regional que realice un plebiscito, porque eso ya sería de otra índole y tampoco está en sus facultades; los alcaldes la tenemos pero no sé si aquí cuadraría el tema”.

“Estoy de acuerdo con la consulta, pero a lo mejor se están apresurando“, sentenció Neira, insistiendo en que la metodología debería pensarse más detenidamente.

Sobre la situación de violencia que enfrenta el territorio, el alcalde indicó que uno de los mayores problemas son los delitos locales, lejos de los actos terroristas: “Carabineros no tiene vehículos o los vehículos que llegan los envían a carretera”, acusó y manifestó que por esa razón los efectivos no llegan a los lugares donde son requeridos. El escenario hoy, dice, es extremo: “hemos tenido dos homicidios en dos semanas”.

Finalmente, sobre su opinión del estado de excepción constitucional y su impacto en la comuna, el alcalde fue enfático en decir que “si en estos 30 días de estado de excepción solucionamos algo, quizá sería en contener situaciones de violencia, pero no el fondo del tema, que es lo que nos tiene que preocupar“.