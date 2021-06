El alcalde de San Javier, Jorge Silva, expresó su molestia por las versiones entregadas por el Ministerio de Salud en cuanto a la llegada a Chile de la variante Delta, una de las más contagiosas del COVID-19 y que fue detectada primero en la India.

El caso se confirmó el jueves en una pasajera que llegó desde Estados Unidos y que posteriormente viajó a la comuna, pasando solamente un día de cuarentena en Santiago, pese a que desde el Minsal se indicó lo contrario.

En conversación con Rafael Cavada, el jefe comunal aseguró que “aún estoy esperando que alguien me llame. Nadie se comunicó ni del ministerio, ni de la subsecretaría, ni de la Servicio de Salud del Maule y menos de la Seremi”.

“La información que mantengo es que una hermana fue contagiada y salió con COVID-19 positivo, pero no Delta. Ella se anduvo paseando por algunos sectores, según lo que me señalaron. Si ella mantuvo contacto estrecho (con la pasajera) es peor todavía, porque todavía no sabemos si puede estar asociado la variante”, agregó.

Además, el edil detalló que el viernes por la tarde, una vez confirmada la noticia, recibió un importante cargamento de vacunas para continuar con el proceso de inoculación.

“Nos enviaron cerca de 2.800 vacunas. Estamos con el proceso como en todo Chile y tenemos un 86% de vacunados con la primera dosis, mientras que con ambas dosis está un 67%. Luego iremos a ver cómo continúa el proceso porque la comunidad está preocupada”, añadió el alcalde.

“(Todavía) no sabemos si esta variante está ya dentro de los contagios o los contactos estrechos que tuvo esta persona, como con su hermana. Ahí está la preocupación mía, pero yo quiero señalar algo muy claro, el protocolo de ingreso no se cumplió, el ministerio entrega una versión y 24 horas después, luego de mis declaraciones, saca un segundo comunicado y valida lo que dije de que esta persona no hizo cuarentena y se le destina a San Javier”, indicó.

Ante esta situación, Silva dijo con molestia que “en esta pandemia no se miente. Aquí se pierden las credibilidades. (Pero) lo importante hoy es cómo enfrentamos el Delta, yo estoy pidiendo que se venga el ministro o venga un equipo a trabajar la prevención”.

“Invito a autoridades sanitarias a que se acerquen al municipio, yo estoy aquí trabajando, más tarde me voy a los vacunatorios y sigo viendo cómo se está manifestando la gente”, concluyó el alcalde”.