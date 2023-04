El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, conversó con CNN Chile sobre la no inclusión de la comuna en el plan “Calles sin Violencia” que anunció el Gobierno. “Me entero el viernes que no fuimos incluidos, a pesar de todo lo que yo personalmente le informé a la ministra“, explicó y enfatizó en que quedaron “en una isla, que en lugar de ayudar a salir del problema, lo va a empeorar. Si todas las comunas alrededor empiezan a tener mayor presencia policial, empiezan a tener acciones concretas para combatir la delincuencia, el delito se va a trasladar a nuestro territorio”.