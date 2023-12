Continúan las críticas al vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, por sus declaraciones sobre tener un pacto con el “narco”. En conversación con Noticias Express, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, calificó los dichos de Barrios como un “error profundo“. “Entregar explicaciones después no tiene validez, no va a poder corregir o enmendar el error que cometió. Acá no se puede pactar con el crimen organizado, no se puede negociar con ellos, se tiene que combatir y con mano dura“, agregó.