Más de 120 héctareas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en la comuna de Monte Patria, región de Coquimbo. A pesar que el incendio se encuentra controlado, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) mantuvo la alerta roja en la zona.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, informó que actualmente hay focos que están siendo monitoreados por la CONAF y que cuentan con el apoyo de la Brigada de Emergencias de Bomberos en caso de que el siniestro se reactive.

Asimismo, informó que la localidad aún no cuenta con suministro eléctrico ni hídrico. “Con respecto al suministro eléctrico, son 29 viviendas del sector del Peñón de Semita las cuales no han logrado recuperar el alumbrado público principalmente porque se quemaron los postes y está trabajando la compañía eléctrica en el lugar para poder instalar los nuevos postes y restablecer el suministro eléctrico”, señaló, agregando que “se quemaron cañerías, las bombas tampoco funcionan al no haber electricidad y ahí el municipio está con camiones aljibe”.

Lee también: Las Condes casi dobla el de Maipú: Comunas del sector oriente tienen el mayor consumo percápita de agua potable en la RM

Sobre los daños que dejó el incendio, señaló que hay seis viviendas completamente destruidas, 20 viviendas con distintas afectaciones y cerca de 50 personas que sufrieron pérdidas productivas.

“Este es un sector en que hay lugares productivos donde las personas tienen su sustento y ahí se les quemaron hectáreas de su producción, se quemaron cercos, se quemaron sus sistemas de riego también y maquinarias”, dijo.

En ese sentido, hizo una fuerte crítica respecto a la escasez hídrica que vive el país, ya que aseguró que el siniestro se originó en la caja de un río que actualmente no tiene agua.

“Hoy día tenemos superada esta emergencia pero es algo que vamos a volver a vivir. Tenemos una situación crítica con la escasez hídrica. Este incendio se genera en la caja del río, donde debiera correr agua y al no correr agua se genera esta vegetación seca que está alrededor y que provoca que avance rápidamente el incendio con estas 120 hectáreas”, zanjó.

Finalmente, agregó que “tenemos que empezar a hablar fuertemente en nuestro país de la mantención de los caudales ecológicos en los ríos. Está bien que el agua sirva para la economía, para todo lo que es la vida pero también para estos caudales ecológicos que nos van a impedir que en el futuro que podamos tener situaciones como esta”.