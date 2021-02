El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, conversó con CNN Chile sobre el posible corte de agua anunciado para la noche de este domingo en 38 comunas de la Región Metropolitana debido a las intensas lluvias que han afectado a la zona centro del país.

Al respecto, el edil dijo que “a mí personalmente lo que me complica más es lo que pasará en los grandes centros comerciales, donde hay grandes aglomeraciones de gente que hoy en día tienen que lavarse las manos permanente. Su personal se tiene que lavar las manos permanentemente. Si no hay agua potable, la decisión de evitar contagios conspira con el corte de agua”.

“Definitivamente si no tenemos agua no le podemos pedir a los trabajadores que prevengan el contagio. Es urgente que al minuto que se determine el corte de agua, alrededor de las 11 de la noche como lo decía el alcalde Lavín, no pueden abrir los centros comerciales por el riesgo para sus trabajadores y porque se transforman en fuentes de contagio”, afirmó.

En la misma línea, el jefe comunal dijo sobre el cierre de los malls que “confiamos en la Seremi, que es quien tiene la obligación y tiene las facultades. Si la Seremi no lo hace rápidamente, lo vamos a hacer los municipios por la vía práctica. Tenemos una relación muy cercana con los centros comerciales porque son los vecinos más grandes de la comuna. Pero no se pueden transformar en fuentes de contagio y menos aún exponer a sus trabajadores a que ellos se transformen en fuentes de contagio”.

“De modo que tal que si se confirma esta mala noticia de que hay corte a las 11 de la noche, mañana no pueden abrir los centros comerciales porque no van a tener capacidad para que su gente se pueda lavar las manos en los baños. Sería una locura y una contradicción pedirle a la ciudadanía común y corriente que haga todo tipo de esfuerzo, y los centros comerciales no tengan agua potable y estén abiertos”, manifestó.

Al ser consultado sobre si también debería permanecer cerrado todo el comercio, así como también oficinas y empresas, Carter dijo que “se aplica exactamente el mismo criterio. Desde luego los colegios no pueden funcionar y de hecho no están funcionando. En un régimen normal cuando se cortaba el agua inmediatamente dejaban de funcionar colegios, universidades e institutos profesionales por la manipulación de alimentos que hay en cada uno de ellos”.

“Pero atendida la pandemia y la necesidad de que la gente se esté lavando las manos permanentemente resulta absolutamente impracticable que un establecimiento comercial funcione si no tiene agua potable. Si mañana no hay agua potable, no pueden funcionar por una razón práctica”, apuntó.

“Hay un tema de prudencia también, porque evidentemente por ejemplo quien distribuye pan tiene que seguir funcionando porque hay un abastecimiento de comida para que la gente pueda comer en sus casas, sería muy dañiño para el suministro de alimentos básicos para la población. Pero por ejemplo restoranes, botillerías o lugares donde se sirve comida al paso, eso no puede funcionar por razones evidentes. Manipulación es equivalente a presencia de agua potable, si no la hay no se puede tener ese desarrollo comercial”.