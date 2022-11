En diálogo con Tolerancia Cero, el líder de la DC señaló que no cree que deban ingresar al Gobierno y que quienes lo hagan deben suspender su militancia. "El compromiso con la ministra Tohá es que en cargos políticos, no van a haber nombramientos de demócratas cristianos porque nosotros no somos parte del Gobierno", dijo.