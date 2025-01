Alberto Spektorowsky sobre el alto al fuego entre Israel y Hamás: “La duda es si se dará el segundo paso”

El profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv abordó en CNN Chile sus preocupaciones respecto al cumplimiento de las condiciones del cese al fuego, entre ellas el intercambio de rehenes, que entrará en vigencia el próximo domingo 19 de enero.

Alberto Spektorowsky, mediador del Grupo Internacional de Contacto y profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el alto al fuego entre Israel y Hamás, enfocándose en el rol que cumple Estados Unidos.

“Es un cese al fuego, pero no es el fin de la guerra”, advirtió Spektorowsky. Consultado sobre si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cumplirá con este alto al fuego, planteó: “A mí me parece que Netanyahu no podía decirle que no a Trump”.

Desde su perspectiva, añadió: “La presión de las familias, la presión de Trump, hicieron lo suyo. Es decir, no creo que haya un ser humano que pueda obviar eso. Entonces, ha dado este primer paso”.

