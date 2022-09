En una nueva edición de Aquí Se Debate, el ex convencional del Colectivo del Apruebo, Agustín Squella, analizó el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida por una nueva Constitución. En esa línea y respecto a la labor de las mesas directivas, señaló que ambas fueron “raras”. “La primera me gustó poco y la segunda me gustó un poco más gracias a la labor de Gaspar Domínguez. Pero a la presidenta no la vi nunca suficientemente con las riendas de la Convención, no era la mesa capaz siquiera de mantener el orden en las votaciones, no podía ser que se aprobaba una norma que no era del gusto de los convencionales, unos corrieran otros gritaran, golpearan el mobiliario”, señaló.