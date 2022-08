A semanas de las Fiestas Patrias, los trabajadores empiezan a preguntarse si van a recibir o no el clásico aguinaldo. Según la encuesta de Trabajando.com, un 71% prefiere el día libre si es que no recibe bonos en dinero. En conversación con CNN Chile, la gerenta general de desarrollo de negocios de Trabajando.com, expresó que de acuerdo al estudio, “cerca de un 50% de los trabajadores y trabajadoras nos dijo que si cree que su empresa le va a entregar aguinaldo y alrededor de un 37% dice que todavía no lo tiene claro. Asimismo, la mayoría cree que su monto podría ser de 80 mil pesos o más”.