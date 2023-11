La exministra de Educación, Adriana Delpiano, se refirió en Tolerancia Cero a la crisis educacional en la Región de Atacama tras la extensión de paralización docente producto de malas condiciones en los establecimientos educacionales e irregularidades en las gestiones del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

En su experiencia, la exsecretaria de Estado relató que ingresó a la cartera de Educación tras un paro del gremio docente, donde debió conformar una mesa tripartita junto con la Cámara de Diputadas y Diputados para alcanzar acuerdos.

“La gente piensa que el ministro manda sobre el Colegio de Profesores, eso no es así, ni aquí y en ninguna parte”, subrayó.

Con relación a la gestión del Gobierno en este conflicto, se refirió al desempeño del ministro Nicolás Cataldo y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arrratia, remarcó que “sé que como sé están sacando la mugre por conversar y convencer. Le sugerí a la subsecretaria pedirle a la universidad de Atacama un local para poder funcionar”.

“Locales existen y hay que adaptarlos. Sin embargo, aquí no puedes enfrentarte a un muro que se llama Colegio de Profesores, un muro que habiéndose arreglado ya una parte del conflicto, tú dices, van a ir entrando a los que están arreglados, pero dijeron todo o nada“, agregó.

En sintonía con lo mencionado anteriormente, recordó que una vez que logró sacar la Ley de carrera docente, le comentó al presidente del gremio de ese entonces: “Yo me voy con un gusto amargo, porque a ustedes no les he escuchado nunca la palabra ‘niño’, ‘niña’ y ‘jóvenes’. De defensa gremial impecable, pero hacerse de cargo del problema educativo…”.