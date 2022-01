El sector gastronómico se prepara para recibir el periodo de vacaciones en medio de una situación diferente a la del periodo del verano pasado, que estuvo marcado por el confinamiento por la pandemia de COVID-19 de gran parte de los chilenos.

Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), afirmó en CNN Chile que “los restaurantes en todo este tiempo han demostrado que han sido un aporte en el sentido de que son lugares en los que es obligatorio tener pase de movilidad”, lo que motivó a jóvenes a vacunarse.

En esa dirección, hizo énfasis en la necesidad de que nuestro país continúe con un plan de vacunación exitoso, “más que por un camino de cerrar su economía”, pues advirtió que el daño que causó en el sector gastronómico “fue tremendo“.

El mandamás de la Achiga relató que en el peor momento de la crisis sanitaria se perdieron más de la mitad de los empleos y cerró aproximadamente el 30% de los locales, situación que empezó a recomponerse a mediados del segundo semestre de este año.

No obstante, Picallo se mesuró al manifestar que “hoy, cuando uno ve la imagen de restaurantes con público, nos pareciera que esta es una crisis que para el sector ya quedó en el pasado y eso no es así, porque con dos o tres meses de venta uno no es capaz de recuperar más de un año y medio en que estuvimos con cierres totales o cierres parciales”.

En esa linea, aludió al pago de permisos de patentes comerciales y arriendos aunque los espacios no sean utilizados: “La patente comercial, que es un impuesto que tiene que ver con el capital propio de las empresas tuvimos que seguir pagándolas y hubo postergaciones, pero no nos eximieron de esos pagos“, aseguró.

“Nosotros necesitamos un año, un año y medio o dos años de ventas normales para poder recuperarnos de esta crisis“, puntualizó al mismo tiempo que zanjó que este “fue un año en que las ventas del sector deben haber andado, en el mejor de los casos, en la orden del 70% de lo que es un año normal”.