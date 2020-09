Este martes el fiscal Nacional, Jorge Abbott, anunció que rechazó la solicitud de cambio del persecutor Marcelo Carrasco en la investigación por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

Según explicó el Ministerio Público, Abbot resolvió designar al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para “trabajar con el equipo de persecutores que él estime conveniente, entre ellos el fiscal Carrasco”.

Además añade que la medida responde a la “complejidad y gravedad” de los hechos denunciados en la querella que presentó Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, por la muerte de 62 vecinos de la comuna por COVID-19.

Ramón Sepúlveda, abogado querellante, explicó que Armendáriz ha trabajado presidiendo el equipo de alta complejidad del Ministerio Público desde que inició la investigación, así como en audiencias no sólo ha estado presente Marcelo Carrasco, sino también la fiscal Ximena Chong.

“Esta respuesta del fiscal nacional que rechaza la petición absolutamente infundada de la defensa de remover al fiscal Carrasco y designar al fiscal Armendáriz es poner las cosas tal y como estaban ya en esta investigación“, aseguró el abogado.

Respecto a la acción tomada por la defensa, Sepúlveda señaló que no tuvo sustento para ser acogida considerando que en otras dos querellas con características similares no lo hicieron. “Si el problema de ellos es político, una cuestión política respecto al alcalde de Recoleta, es algo que tienen que ver en otra sede“, afirmó.

En ese sentido, la falta de fundamentos que habría en esta solicitud da cuenta, para el abogado, de mecanismos para presionar al Ministerio Público. “Además se mandan recados por la prensa con entrevistas a los defensores a página completa donde señalan que no les ha dado respuesta el fiscal nacional. Si eso no es una presión política (…) no sé dónde podría haber. Esto es claramente una presión política“, agregó.

“Muestra además una forma de obstruir la investigación por parte del presidente Piñera, es una situación que raya en lo vergonzoso”, afirmó el abogado querellante.