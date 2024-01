La madrugada de este jueves, el comunero mapuche Celestino Córdova salió del Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Vilcún, donde cumplía una condena de 18 años de prisión como autor del delito consumado de incendio con resultado de muerte, en el marco del caso del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

En conversación con Hoy Es Noticia, el abogado de la familia, Carlos Tenorio, sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco no le sorprende, “pero sí me sorprende que en esta oportunidad nosotros no fuimos emplazados, lo que no nos dio ninguna oportunidad de controvertir en la sede jurisdiccional correspondiente”.

Respecto a las críticas que aluden a la tardía acción del Ejecutivo en esta materia, el jurista expresó que “me parece que no. El Gobierno apeló dentro de los términos que correspondían una vez que tomó conocimiento de estos hechos”.