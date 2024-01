En conversación con CNN Prime, el abogado defensor del ministro Carlos Montes, Pablo Ruiz-Tagle, se refirió a la acusación constitucional en contra del secretario de Estado, que fue rechazada este jueves por la Cámara de Diputadas y Diputados.

En ese sentido, sostuvo que el libelo acusatorio le pareció “realmente infundado, me parecía injusto, mal construido, que no respondía a los criterios más mínimos del derecho chileno. No superaba el test de la razón”.

“Cuando una acusación no tiene páginas, no tiene notas, no se sabe quién dice qué y por qué y cita artículos que nadie sabe por qué están mencionados, ahí sí que se frivoliza y por eso me alegra que este libelo haya sido rechazado en la cuestión previa“, agregó.

Finalmente, señaló que el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, “usaron el prestigio del Ministerio de Vivienda“.