Abogado de los hermanos Sauer asegura que la familia está “arruinada” y acusa posible enriquecimiento de otros

Octavio Sufrán, abogado de Ariel y Daniel Sauer, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el denominado Caso Factop y lo que se avecina para la formalización del 13 de enero, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara el arresto domiciliario total para sus representados.

En ese contexto, comentó que se encuentra satisfecho por la revocación de la máxima cautelar, ya que refleja el trabajo realizado durante estos ocho meses.

Consultado sobre cómo reciben las reacciones de Larraín Vial, el representante de los hermanos Sauer expresó: “Yo diría que quien se explica se complica. Si rápidamente salieron a reparar el daño y a explicar estas situaciones, pareciera ser que Daniel Sauer tenía la razón en las declaraciones que prestó ante el Ministerio Público. Pese a ser mis antagónicos, tengo mucho respeto por los fiscales y en este caso no me parece que exista una formalización arbitraria”.

En esa misma línea, la periodista Matilde Burgos le preguntó sobre su visión respecto a que Larraín Vial acusara que ellos fueron engañados, al igual que los acreedores de los fondos.

“Si ellos señalan que fueron engañados, es porque tienen un problema no menor en términos de compliance y en prevención de riesgos,” complementó.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que en la reformalización Ariel Sauer regrese nuevamente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, sostuvo que ese riesgo siempre está, pero “nosotros tenemos la confianza de que eso no va a ocurrir”.

“No van a variar las circunstancias en contra de los hermanos Sauer, ni siquiera respecto de Daniel. Por el contrario, creo que la posición de ellos va a ir mejorando procesalmente, toda vez que nuestra única intención en este caso es colaborar eficazmente, que se llegue a la verdad y que la familia Sauer esté comprometida a poder pagar a sus acreedores en la medida en que ellos puedan también recuperar sus finanzas,” agregó.

Asimismo, reiteró que en este escándalo que se ha generado, existen figuras que se enriquecieron.

“Llegó mucho dinero a muchas personas que están por encima de (Ariel y Daniel). La familia Sauer se arruinó,” aseguró.

—¿Quién se enriqueció?

— No sé si se enriquecieron, pero sí los dineros pasaron por Factop y subieron a inversionistas y otras personas que hoy día se presentan como querellantes. Algunos de ellos, personajes públicos y políticos, ya son conocidos por la opinión pública.

—¿Podemos ser más específicos?

— Luis Hermosilla tenía una cuenta corriente mercantil con Factop, el grupo cercano a la señora Andrea Molina, Rodrigo Topelberg menciona también a otros políticos. Álvaro Jalaff también tenía una cuenta corriente mercantil, que la pagó, por cierto, pero era una forma de financiamiento que, dicho sea de paso, no solo la tenía Factop. La generalidad de los factoring para recibir dinero, para poder financiar instrumentos mercantiles, utilizan este mecanismo de recibir dinero de particulares.

