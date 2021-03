El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero.

El secretario de Estado analizó diferentes temas de la contingencia nacional, como la reciente renuncia del ex delegado presidencial de la macrozona sur, Cristián Barra; la situación de violencia en La Araucanía y el traslado temporal del monumento del General Manuel Baquedano de Plaza Italia.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Jaime Bellolio en el segundo capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Permiso a reuniones religiosas en Fase 2

“Lo que se está diciendo ahora es 10 personas máximo en interiores y 20 en exteriores (…) No he visto ningún paper científico que diga que eso -el contagio- pasa en las misas o en otros ritos religiosos. Además, ojo con una cuestión, la espiritualidad de las personas no es algo a minimizar. Es algo muy importante en términos de salud mental”.

2. Por retiro temporal de estatua de General Baquedano

“Es válido discutir qué pasa con nuestros monumentos, tradiciones y patrimonios. En este caso, al menos en este gobierno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que cuanto antes Manuel Baquedano esté en la plaza que lleva su nombre“.

3. Por proyecto del FA y PC

“Se presentó un proyecto de ley por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio que le presta ropa a la violencia, porque dice que quemar los centros, las iglesias y que el homicidio frustrado no debe ser punible cuando es en el contexto de una manifestación, ¿qué es eso? ¡Es absolutamente antidemocrático”.

4. Por rol de las FF.AA. tras dichos de Cristián Barra

“Él pone su cargo a disposición después de la entrevista, evidentemente no fue revisada ni por el ministro del Interior ni otro equipo, y nosotros obviamente no compartimos esas expresiones (…) Nosotros valoramos el trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas y colaboración que ha sido permanente durante la pandemia, de acuerdo a lo que establece la Constitución y los Estados de Excepción en su rol. Ojo con una cosa: ellos nunca pueden sustituir la labor de las policías“.

5. Por situación en La Araucanía

“Hay un tema de larga data, que requiere política pública, diálogo, conocimiento y que continuemos algo que viene desde el gobierno anterior. Otra cosa distinta es la violencia que trata de revestirse de la moralidad de una causa, y en eso la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan, porque los dos tratan de mezclarlas “.