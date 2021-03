La presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, en el primer capítulo de su nueva temporada

El empresario analizó diferentes temas de la contingencia nacional, como la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19 y la situación de violencia en La Araucanía.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Juan Sutil en el primer capítulo de la temporada 2021 del programa de debate político de CNN Chile.

1. Situación en La Araucanía

“A raíz de las últimas medidas que se han tomado, si tú miras las estadísticas, principalmente de Arauco, se redujeron notoriamente las actividades delictuales o terroristas, producto de que -lo hemos visto en la prensa y lo hemos presenciado- personas que están vestidas, uniformadas y que son paramilitares, terroristas o activistas, ponle el apellido que tú quieras. Por esa gente, no puede ser posible que no podamos transitar libremente ni en Arauco ni en ningún otro lugar de Chile”.

2. “No tenemos ninguna potestad” en decisiones políticas

“Siempre vamos a estar dispuestos a discutir todos los temas. Nosotros como empresarios y empresas tenemos que convivir de acuerdo a las decisiones que toma los acuerdos políticos. No tenemos ninguna potestad para desenvolvernos en ningún otros tema”.

3. Por elecciones presidenciales

“Para mí no existe un candidato de los empresarios (…) No he tomado la decisión de mi candidato, quiero ver las elecciones primarias y voy a apoyar a quien gane las primarias de la derecha“.

4. Sebastián Sichel como el supuesto “candidato de los empresarios”

“No estoy de acuerdo con esa afirmación de Evelyn Matthei, porque son algunos empresarios que están apoyando a Sebastián Sichel, pero hay otros que pueden estar con Lavín, Desbordes o Evelyn”.

5. Por el “bien común” en la política

“El bien común no está dentro del esquema para algunos sectores, de un lado o el otro. Entonces, extreman las posiciones, lo vemos todos los días en la Cámara de Diputados, y finalmente no avanzamos. No existe gradualidad”.