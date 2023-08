En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emite una serie especial de entrevistas que abordan, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, testimonios claves y análisis de las últimas décadas de la historia del país.

El tercer invitado, Sergio Bitar, exministro de Minería, conversó con la periodista Viviana Encina sobre su experiencia con una inédita grabación de audio del asesinado exministro Orlando Letelier que confirma que el expresidente Salvador Allende iba a convocar a un plebiscito el martes 11 de septiembre de 1973.

Durante la entrevista, Bitar dio a conocer la existencia de un cassette que Letelier le grabó en 1974, tras salir del Campo de Concentración de Isla Dawson y otros centros, donde le recuerda sobre un almuerzo de carácter reservado que Allende convocó en el Palacio de La Moneda un día antes del golpe de Estado.

“El presidente Allende en las reuniones anteriores, en la conversación que habíamos tenido tanto en el gabinete como en la última reunión con él, el día anterior al golpe, nos había dicho que esto va a ser muy violento, ‘tienen que protegerse, cuidarse, es mejor que salgan de sus casas’. Él sabía tal vez por el conocimiento de lo que fue la revolución española“, sostuvo el exministro.

Bitar también recordó cómo vivió el bombardeo al Palacio de La Moneda, relatando que estuvo encerrado en una guardilla “corriendo bastante peligro” en la propiedad de dos personas que lo habían cuidado cuando vivía con su madre.

“Ahí empieza el ruido de los aviones bombardeando La Moneda y después viene el bando que me llama para presentarme. Tenía que proteger a mi familia, a mi señora, con mis tres hijos, y, por lo tanto, era muy importante que no hubiera agresión sobre la casa, porque salió mucha gente en el barrio con champaña a festejar y entonces también podría haber actitud muy agresiva de algunas personas, como ocurre cuando la sociedad se desarma“, prosiguió.

“Nunca habíamos tenido una cosa de esta naturaleza”

Respecto al impacto que tuvo el golpe militar, el exsecretario de Estado indicó que fue tan grande en él que no se “percató de lo que estaba pasando hasta rato después“.

“Te voy a poner un ejemplo, cuando me presento voluntariamente, la primera pregunta que me hago y que me hacen algunos amigos, es ‘¿cómo te presentaste si ya habían asesinado al presidente Allende?‘ (…) Uno se pregunta: ¿cómo me fui a presentar si había cadáveres en el Río Mapocho y habían matado al presidente? No te das cuenta de lo que significa porque nunca habíamos tenido una cosa de esta naturaleza”, relató.

En ese sentido, añadió: “yo pensé que la democracia era como la Cordillera de los Andes y he aprendido que la democracia es como un jardín, que tienes que regarla todos los días”.

El extitular de Minería también se refirió a las contemplaciones que tenía el plebiscito al que planeaba convocar el expresidente Salvador Allende y si este era una salida viable a la crisis política y económica que enfrentaba el país en ese momento.

“A veces uno conjetura, y se pregunta porque se adelantó el golpe. (El plebiscito) era un hecho político de envergadura, eso se había venido preparado con antelación, había sido pedido por la Democracia Cristiana (…) eso implicaba muchas cosas, como por ejemplo que propiedades de empresas tomadas, que no estaban en el programa de la Unidad Popular, se tuvieran que devolver (…) y se iba a fraccionar la coalición de la Unidad Popular, de eso no me cabe duda“, respondió.

“¿Qué podría haber pasado después? No sabemos, pero es muy probable, y él sabía, que si perdía el plebiscito las condiciones para continuar gobernando eran muy difíciles, pero podría salvar la democracia o establecer una convivencia”, explicó.

El político también se refirió a la figura de Salvador Allende y su comportamiento antes y durante el golpe de Estado, recordando que “él siempre tuvo una gran serenidad interior“.

“Yo lo quería mucho porque era como mi padre, pero supe que él tenía decisiones tomadas previas y, por lo tanto, tenía la tranquilidad de decir y lo dijo: ‘no seré un mártir, no andaré por el exilio recorriendo para que me apoyen, yo defenderé la democracia con mi vida‘”, señaló.