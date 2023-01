En entrevista con UPS, el ex CEO de Unilever Global y autor del libro "New Positive: Cómo las empresas valientes prosperan dando más de lo que reciben"sostuvo que los líderes deben cambiar de mentalidad, ya que el cambio climático, la seguridad alimentaria o la deforestación no son crisis son síntomas, puesto que la "crisis que realmente tenemos es de codicia, apatía, egoísmo”.