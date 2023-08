“Pinochet me dijo: ministro, aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición. Es decir, de golpe”. Esta es parte de una conversación que Orlando Letelier tuvo con Augusto Pinochet previo al 11 de septiembre de 1973.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emite una serie especial de entrevistas que abordan, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, testimonios claves y análisis de las últimas décadas de la historia del país.

Sergio Bitar conversó con la periodista Viviana Encina sobre su experiencia, y en la instancia dio a conocer la existencia de un cassette que Letelier le grabó en 1974, tras salir del Campo de Concentración de Isla Dawson y otros centros, donde le relata distintos sucesos días antes del quiebre democrático.

Letelier: “Los primeros días de septiembre me di cuenta de que el golpe venía armándose”

CNN Chile accedió a esa grabación de una hora en la que, entre otros aspectos, Orlando Letelier cuenta una conversación que tuvo con Augusto Pinochet a pocas jornadas de haber asumido como ministro de Defensa Nacional. Esta es la transcripción del relato:

—Desde el momento en que yo había llegado al ministerio (de Defensa), los primeros días de septiembre (…), me di cuenta de que el golpe venía armándose. Carlos Prats me precisó fecha, me habló del 14, pero para mí la cosa era bastante ostensible.

Es cierto que yo veía que la cosa venía más por el lado de la Armada, pero presumía que no podía haber un intento de golpe sin el Ejército.

Desde los primeros días, Pinochet -y esto en alguna medida me había llevado a tener una actitud de cierta confianza hacia él- me dijo: mire ministro, aquí hay una tropa de locos (en las Fuerzas Armadas), de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición -es decir, un golpe- y que mueran 100 mil personas antes de que haya un enfrentamiento una guerra civil en que puedan morir 1 millón de personas. Yo esto haciendo lo posible de acuerdo a lo que me había pedido antes mi general Prats, con lo que me había pedido el presidente, estoy visitando unidades y las cosas están mejorando, pero le quiero decir que en mi última visita hay gente que está en una actitud muy difícil.

Yo ahí le dije: bueno, a esa gente hay que llamarla inmediatamente a retiro.

Me dijo: bueno, pero con esto vamos a violentar están las cosas. ¿Por qué no me da un poco de tiempo, ministro, de acuerdo con lo que el propio presidente me ha planteado, para que yo vaya afianzando la situación de la gente de confianza y que yo vaya visitando las unidades?

La conversación con Pinochet a mí me preocupó. Esto debió haber sido alrededor del 3 (de septiembre) y quizás ese mismo día, o si no al día siguiente de la celebración del 4-5, yo le pedí al presidente que convocara una reunión de los jefes de los partidos de la Unidad Popular y allí plantié que Pinochet me había dicho lisa y llanamente de que, si había un levantamiento, esto iba a ser una cosa de tipo general, de que no se iba a repetir un 29 de junio (tanquetazo). Que iba a ser general no solamente en el ámbito del Ejército, sino también en el ámbito global de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Escucha el audio completo a continuación: