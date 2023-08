En una inédita grabación de 1974, el asesinado exministro Orlando Letelier afirma que previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 el general Carlos Prats tenía confianza en Augusto Pinochet y que, ante ello, a su juicio “no estaría en la cuota de los traidores” que buscaban realizar un levantamiento en contra del gobierno de Salvador Allende.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emite una serie especial de entrevistas que abordan, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, testimonios claves y análisis de las últimas décadas de la historia del país.

Sergio Bitar conversó con la periodista Viviana Encina sobre su experiencia, y en la instancia dio a conocer la existencia de un cassette que Letelier le grabó en 1974, tras salir del Campo de Concentración de Isla Dawson y otros centros, donde le relata distintos sucesos días antes del quiebre democrático.

“Prats pensaba que Pinochet no estaría en la cuota de los traidores”

CNN Chile accedió a esa grabación de una hora en la que, entre otros aspectos, Orlando Letelier cuenta una conversación que tuvo con Carlos Prats, donde abordó la lealtad que, a su juicio del general, Pinochet tenía con Salvador Allende.

Esta es la transcripción del relato:

—Lo que es muy claro es que Carlos Prats hasta ese día -estoy hablando del día viernes (7 de septiembre)- tenía una confianza muy grande en Pinochet.

Hubo un momento en que después de que él me planteó esto que había que tomar alguna medida, yo le dije ‘bueno, pero si Pinochet está en una actitud de lealtad, a él también se le puede crear este problema de tener que renunciar como te ocurrió a ti, Carlos. O si no quiere decir que Pinochet está contando y que en un momento determinado se va a plegar hacia el sector donde haya un mayor número de generales o de fuerzas, que eventualmente puede ser el sector que está por el golpe en contra del Gobierno’.

Carlos Prats no me rebatió muy categóricamente, pero, en todo caso, me insistió en que él pensaba que Pinochet tenía una actitud de lealtad hacia el presidente y que, en todo caso, Pinochet no estaría en la cuota de los traidores.

Escucha el audio completo a continuación: