La mañana de este domingo, uno de los vocales mesa del Estadio Monumental fue detenido por Carabineros tras ser visto vistiendo una prenda que exhibía el rostro del ex senador Jaime Guzmán baleado.

De acuerdo con el propio detenido, fue sacado del recinto tras una denuncia que realizó un apoderado de la candidatura de José Antonio Kast.

Carabineros explicó que la detención se produjo en base a la negativa de exhibir propaganda durante el proceso eleccionario, pese a no tratarse de un apoyo manifiesto a alguno de los dos candidatos.

Aún así, el personal policial indicó que el detenido podría volver al local de votación para sufragar.

Al ser consultado respecto a alguna militancia en particular, aseguró no pertenecer a ningún partido político.

Posteriormente, el denunciante explicó que el reclamo fue por “incitar al odio” y manifestó que “si quiere volver con otra camiseta, perfecto. Pero eso lo único que hace es ensuciar el proceso”.

“Espero que no pase nada y que vuelva tranquilamente con una polera como corresponde y lleguemos a buen término con este proceso”, añadió.

Finalmente, el apoderado del republicano aseguró que llegó al recinto de Macul a las 08:15 horas, y “no me percaté hasta que alguien me dijo ‘hay un vocal con ropa que no corresponde'”.