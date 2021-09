En el primer debate televisivo de cara a las elecciones de este 2021, el candidato de Apruebo Dignidad increpó a José Antonio Kast, afirmando que “la única colación que ha respaldado la violencia es la coalición que representa José Antonio Kast”. Sin embargo, el abanderado del Frente Social Cristiano no lo dejó pasar y le recordó al diputado su reunión con un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “Él que se reunió con terroristas, él que defendió al Frente Manuel Rodríguez y que exhibió una polera de Jaime Guzmán asesinado fue él. Tú has ejercido violencia en contra de las personas, de las personas honestas que hacen el bien”, sostuvo Kast. Ante eso, Gabriel Boric aseguró que “cuando me equivoco soy capaz de reflexionar de mis errores y pedir perdón”.