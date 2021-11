Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados confirmó que dos parlamentarios fueron contactos estrechos del candidato presidencial Gabriel Boric, por lo que comenzaron con una cuarentena obligatoria luego que el abanderado de Apruebo Dignidad confirmara que dio positivo al COVID-19.

Según indicó el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, los diputados afectados cumplirán con una cuarentena de siete días, ya que ambos tienen su esquema de vacunación completo.

Además, sostuvo que ambos legisladores no asistieron este miércoles al Congreso, por lo que no habría más contactos estrechos en el hemiciclo.

Lee también: El general Javier Iturriaga fue nombrado como nuevo comandante en jefe del Ejército

De esta manera, ni los dos diputados en cuestión, ni Boric, podrían participar de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, debido a que la presidenta del Senado, Ximena Rincón, confirmó que las votaciones telemáticas finalizaron en el Congreso tras el término del Estado de Excepción Constitucional.

“Si fueron contactos estrechos el día lunes, ellos no van a poder participar de la acusación constitucional el próximo lunes porque quedarían liberados el día martes, y el que fue contacto estrecho el día martes va a poder liberarse el día miércoles y ahí poder participar de las votaciones”, explicó Paulsen.

Según La Tercera, los parlamentarios en cuestión serían Giorgio Jackson (RD) y Claudia Mix (Comunes).

Lee también: Informe Epidemiológico: Aysén, RM y Tarapacá registran las mayores tasas de incidencia de casos activos

Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, anunció este jueves que cumplirá con una cuarentena preventiva tras ser considerado contacto estrecho por la autoridad sanitaria.

“Hoy a las 10:55 hrs, la Seremi de Salud me notificó que debo considerarme contacto estrecho de Gabriel Boric. Por lo tanto, me retiré del Congreso para cumplir con la cuarentena preventiva“, explicó a través de su cuenta de Twitter.

El legislador detalló que aunque no participó en el lanzamiento del programa del abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, estuvo “con Gabriel un rato durante el fin de semana y, según estableció la Seremi, corresponde preventivamente considerarme dentro de los contactos estrechos“.

“Me haré un PCR preventivo para descartar contagio. La pandemia sigue presente y tenemos que seguir cuidándonos entre todas y todos. Un abrazo”, señaló.

2. Lamento no poder votar la ley de presupuesto que es tan importante, porque ya no se usa la modalidad telemática. Ayer, de acuerdo a la información que yo disponía, no era contacto estrecho, dado que el lunes no compartí con Gabriel durante el lanzamiento del programa.

— Gonzalo Winter (@gonzalowinter) November 4, 2021