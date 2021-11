Este lunes se realizó el último debate presidencial televisivo organizado por Anatel, donde participaron los candidatos Eduardo Artés (UP), Yasna Provoste (NPS), Gabriel Boric (AD), Marco Enríquez-Ominami (PRO), José Antonio Kast (FSC) y Sebastián Sichel (Chile Podemos+).

Estando a menos de una semana de las elecciones, la discusión presidencial que se generó anoche podría marcar un antes y un después en la determinación de los votantes.

Esto último, debido a lo han señalado expertos -como el politólogo, Marco Moreno- respecto al desempeño de los presidenciables, siendo el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, uno de los más perjudicados tras el debate.

Asismismo, otros que buscan garantizar su paso a segunda vuelta, como Sichel o ME-O, podrían haber logrado “repuntar”, considerando las cifras actuales y el pulso de la opinión pública.

Sin embargo, lo cierto es que no hay nada zanjado hasta el domingo 21 de noviembre. Por lo mismo que es que a continuación revisamos las reacciones, anécdotas y la trastienda del debate presidencial Anatel 2021.

El traspié de JAK

Uno de los momentos más comentados fue cuando José Antonio Kast fue cuestionado por las propuestas de su programa en materia energética, en el que se habla de “nuevas termoeléctricas” y de “carbón de alta calidad”.

Sin embargo, el candidato negó dichas iniciativas, pese a que la periodista Macarena Pizarro tenía el documento a mano. Por si fuera poco, la reacción del abanderado del Frente Social Cristiano, generó risas en sus cinco adversarios, aumentando la tensión del momento.

“No pensé que todos mis contendores se iban a aprender de memoria todo mi programa y claro, los felicito porque aprobaron con estrellitas”, señaló más tarde Kast, reconociendo que no sabe de ciertas materias en profundidad: “no veo nada de malo en que uno no sepa todo a la coma“.

Los descargos de Marco Enríquez-Ominami

Otra de las situaciones que llamó la atención fue parte del desempeño del abanderado del PRO, ya que pese a hablar de formar parte de “una familia” apelando a la centro izquierda, interpeló enfáticamente y en más de una ocasión, a su par de Apruebo Dignidad.

La actitud del cineasta provocó cierta confusión dentro de su sector, ya que incluso responsabilizó a Boric del crecimiento de Kast en las encuestas. Junto a esto, cuestionó su experiencia y lo calificó de ser “cualquier cosa”.

La moderación de Provoste

A diferencia de debates anteriores, la abanderada de Nuevo Pacto Social, pareciera no haber apostado por la controversia o el confrontamiento directo con ninguno de sus adversarios.

En esa línea, se sostiene que la senadora habría dejado en claro la base de su candidatura, respecto a ser la representante de los sectores moderados.

Un Sichel más preparado

Pese a que el candidato del oficialismo venía acumulando tropiezos en su carrera presidencial, mucho se ha hablado del buen desempeño que habría tenido en este último debate, marcando sus diferencias con su adversario de la derecha más dura.

De hecho, se especula que el ex ministro de Desarrollo Social, se habría preparado de forma especial para este encuentro, llegando a estudiar y ensayar durante horas en los días previos al evento televisivo.

“Mucha gente que quiero mucho me felicitó, de mi familia y también de gente que, estoy muy contento, que volvió a entusiasmarse con un proyecto colectivo”, aseguró horas después Sichel, mostrándose optimista para alcanzar el balotaje.