(Agencia UNO)- El presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, respondió a los cuestionamientos que desde la Unidad Constituyente -pacto político del que son parte- han realizado a la colectividad luego que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) ordenara al Servel restituir los derechos políticos y ciudadanos de Marco Enríquez-Ominami, abriéndose con ello la posibilidad de inscripción de una posible candidatura.

Lagos afirmó que “nos parece insólito que, frente a un fallo tan contundente, unánime, en el Tribunal Constitucional, que ha ordenado la reposición de los derechos políticos de Marco Enríquez-Ominami (…) frente a esto, los partidos de la Unidad Constituyente, nuestros aliados, lejos de saludar este triunfo, de felicitar este triunfo, han puesto en cuestión la unidad y han interpelado al partido progresista sobre su compromiso con ella”.

“Llamo a los presidentes y presidentas de Unidad Constituyente a suscribir ya el pacto parlamentario. Un pacto parlamentario en unidad para dotar al próximo Congreso, de parlamentarios y parlamentarias comprometidos con la Convención Constitucional, aliados de la Convención Constitucional, aliados de la nueva Constitución”, agregó.

El timonel del PRO recordó que no sería parte de la consulta ciudadana que se lleva a cabo este sábado porque “se nos excluyó, hace tres semanas se nos señaló que Marco Enríquez-Ominami, producto de que entonces no tenía sus derechos políticos plenos, no podía participar. Pero, además, por las razones que dimos en su momento, la falta de preparación, de improvisación, problemas con los padrones y un costo de entrada monetario altísimo”.

Sin embargo, enfatizó en que “el lunes si estaremos en la unidad y comprometidos en el desafío de una lista parlamentaria única y de derrotar a la derecha en noviembre próximo”.