Este martes, la ex presidenta Michelle Bachelet anunció que votará por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre.

Una vez conocida la decisión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las reacciones por parte de ambos comandos y desde el Congreso no tardaron en llegar.

En conversación con CNN Chile, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que le parece “inconveniente” que la ex mandataria tome una postura respecto a la contingencia política. “Es absolutamente incompatible con el rol que ella desempeña en Naciones Unidas”, añadió.

Asimismo, anunció que “estamos evaluando una citación a la Comisión de los Derechos Humanos y después una carta directamente a la ONU para efectos de verificar si ella tiene algún tipo de autorización o si es que esto está permitido dentro de los reglamentos de protocolo”.

Desde el comando del abanderado del Partido Republicano, Evelyn Matthei aseguró que no cree que se trate de un apoyo “decisivo o que mueva la aguja y, por lo tanto, no hay nada que igualar”.

“Quitémosle el drama a esto, siento que tiene el derecho a hacer lo que ha hecho, y siento que no es decisivo y tampoco una sorpresa para nadie”, agregó.

La jefa de campaña del diputado por Magallanes, Izkia Siches, se limitó a postear en redes sociales un breve mensaje citando al video compartido por la Fundación Horizonte Ciudadano.

“A votar por Gabriel Boric, presidente!!!”, escribió la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed).

La diputada Maya Fernández (PS) expresó que “a nadie podría extrañarle el apoyo de la ex presidenta al candidato Gabriel Boric. Nuestra presidenta inició un camino de transformación que muchas veces fue boicoteado por quienes hoy quieren llegar a La Moneda”.

“Sería imposible que no diera su apoyo como ciudadana a quien quiere cambiar las cosas y quiere un Chile igualitario para todos y todas”, sentenció.

Por otro lado, el secretario general de RN, Diego Schalper, apuntó a una “maniobra de salvataje” por parte del frenteamplista. “Ahora resultan ser tremendamente relevantes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”, sostuvo.

“Hubiera esperado de ella mantener la objetividad y obviamente su imparcialidad queda en entredicho con esta declaración. No me sorprende la declaración de ella, sino la desesperación de la campaña de Boric de recurrir a figuras de la ex Concertación”, continuó.

La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola valoró el respaldo de la ex mandataria a Boric. “Es una decisión que refleja el profundo amor y la gran responsabilidad que la ex presidenta siente por Chile y su gente”, publicó en su cuenta de Twitter la parlamentaria.

Valoramos y agradecemos el respaldo que ha expresado @mbachelet a la candidatura presidencial de @gabrielboric. Es una decisión que refleja el profundo amor y la gran responsabilidad que la ex presidenta siente por Chile y su gente. ¡Seguimos! #GabrielNosUne #BoricPresidente

“No es ninguna sorpresa que la ex presidenta apoye a Gabriel”, redactó el ex abanderado de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Asimismo, añadió que “su tendencia política (legítima) es conocida por todo Chile. Me llama la atención la expectación que algunos tenían. Así es la democracia”.