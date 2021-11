El candidato presidencial del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, explicó por qué no arribó a Chile el 7 de noviembre, pese al anuncio que había realizado días atrás por medio de sus redes sociales.

A través de una declaración pública, el PDG indicó el sábado que Parisi no pudo viajar porque “uno de los resultados del examen de PCR salió ‘inconcluso’, razón por la cual no le permitieron abordar el avión y realizar normalmente su viaje”.

Además, el partido precisó en dicho momento que “Franco Parisi no dio ‘positivo’ a su examen y tampoco se encuentra realizando cuarentena”.

Este domingo, el economista que reside en Estados Unidos continuó explicando lo ocurrido. “El PCR me salió bien, pero el quick test (test rápido) salió inconcluso. En el aeropuerto me impidieron viajar y es algo que le puede pasar a cualquiera. Uno no puede ‘ponerse choro’ con las asistentes de vuelo”, afirmó.

De este modo, Parisi señaló que debe hacerse otro test “mañana (este lunes), a 48 horas del que salió malo” y también confesó: “ando medio raro, no sé si de resfrío o de la emoción. No quiero especular de cuándo voy a viajar a Chile porque no quiero ilusionar a la gente”.