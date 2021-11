Marco Enríquez-Ominami enfatizó que en las próximas elecciones presidenciales está en juego “la seguridad, pero no con las ideas de Pinochet como propone José Antonio Kast”. En un interrumpido minuto final en el Debate Presidencial de Anatel, el candidato del Partido Progresista encaró a Gabriel Boric por una supuesta risa que ocurrió durante su intervención. Además, señaló que el 21 de noviembre “no se trata de elegir al más simpático, al más buena onda, se trata de que ustedes decidan”. “Conozco el camino, conozco el plan, me he preparado, no quiero extremistas”, agregó.