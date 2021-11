Este domingo y previo a la emisión de su voto, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, compartió un desayuno en la sede del partido con algunos de sus adherentes.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, ME-O abordó la importancia del proceso eleccionario: “no vamos a elegir presidente, vamos a elegir quién pasa a segunda vuelta. Es un momento lindo, precioso, pero peligroso”.

En esa línea, manifestó que se trata de la “elección más rara de mi vida, pero también la más rara del país y de la humanidad. Nunca la humanidad había tenido una pandemia de este nivel donde se paralizara el planeta”.

En cuanto a los posibles escenarios que se configuran de cara al balotaje, sostuvo que “hay dos posiciones que a mi juicio son insuficientes. Creo que no sirven las propuestas de un extremismo de derecha como tampoco sirve un extremismo de izquierda, porque no le va a alcanzar”.

Por último, aseguró que luego del último debate presidencial las adhesiones a su campaña aumentaron de forma “repentina entre el lunes y hasta ayer”. “Me impactó”, agregó.

Finalmente aseveró que “en 2014 y 2015 iba a ser presidente de Chile, era el político más popular y me cayó encima el sistema político, el cual no acepte pactar, me cayeron encima con infamias”.